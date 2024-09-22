محافظ القاهرة يوزع الهدايا على الطلاب (صور)

وزع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بعض الهدايا على الطلاب والطالبات، وذلك أثناء متابعته لانتظام العملية التعليمية فى عدد من المدارس، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

العام الدراسى

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.



وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٦٠٨٧ مدرسة بها ٧٣٢٣٩ فصلا لاستيعاب ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

