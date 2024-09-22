الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يوزع الهدايا على الطلاب (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
ads

 وزع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بعض الهدايا على الطلاب والطالبات، وذلك أثناء متابعته لانتظام العملية التعليمية فى عدد من المدارس، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة السيدة خديجة (صور)

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة"، التعليم تحذر الطلاب في ثاني أيام الدراسة

العام الدراسى 

 وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، كما قام بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات المكتبية على طلبة المدرسة بمناسبة العام الدراسى الجديد.


وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٦٠٨٧ مدرسة بها ٧٣٢٣٩ فصلا لاستيعاب ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مراحل التعليم المختلفة العام الدراسي الجديد العملية التعليمية بدء العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

انطلاق العام الدراسي الجديد بأجواء احتفالية.. مدارس المنصورة تستقبل الطلاب بالشخصيات الكرتونية والبالونات.. أولياء الأمور يتصدرون المشهد في الجيزة والإسكندرية.. ووزير التعليم يتفقد المدارس بسوهاج

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

أسعار الدواجن اليوم تتراجع 3 جنيهات في الأسواق

الزمالك يعلن قائمة السوبر الأفريقي في هذا الموعد

وزير الصناعة يبحث مع مستثمري سوهاج تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

طريقة عمل السجق البلدي بالبيت للتوفير في الميزانية

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم

منوعات

المزيد

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية