محافظ القاهرة يشارك الطلاب فرحتهم مع بدء العام الدراسى الجديد

شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة طالبات مدرسة السيدة خديجة الصناعية بحى طرة طابور الصباح وتحية العلم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

تقديم التهنئة

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على سعادته بمشاركة طالبات إحدى المدارس الفنية أول أيام الدراسة مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية وهو ما يوفر العديد من فرص العمل.

العملية التعليمية



وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الإلتزام بقواعد العملية التعليمية لتحقيق عام دراسى منضبط، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، مع ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

والتقى محافظ القاهرة عددًا من أولياء الأمور وطمأنهم أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها ما يقارب ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية، موزعين على ٦٠٨٧ مدرسة منها ٢١ مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٧٣٢٣٩ فصل.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة استعدت مبكرًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بعمل صيانة لكافة المدارس، ونشر معارض أهلا مدارس لتوفير احتياجات المدارس باسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور (معرض اهلا مدارس بأرض المعارض، وبازار القاهرة) إلى جانب نشر المعارض فى الأحياء خاصة الأكثر احتياجًا.



وخلال الزيارة إلتقى محافظ القاهرة بفريق عمل مبادرة رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الإنسان" الذين تواجدوا فى محيط المدارس للتعريف بالمبادرة والخدمات التى توفرها للمواطنين، كما قاموا بتوزيع حقائب مدرسية على الطالبات تحمل شعار المبادرة.

