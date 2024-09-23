أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 209 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 209، الصادر في 23 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الاستثمار والتجارة الداخلية.
وجاءت أهم القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لكل من الـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق بإضافة مقبرة بشارع السلطان أحمد بشارع المماليك بالمجاورين بالمنطقة الغربية إلى سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة القاهرة.
-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا.
-قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
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