الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

قرار خاص للحكومة بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية لهذه الفئات

الوحدات السكنية،
الوحدات السكنية، فيتو
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوى "وزارة التضامن الاجتماعي". 

 

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