قرار خاص للحكومة بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية لهذه الفئات

قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوى "وزارة التضامن الاجتماعي".

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