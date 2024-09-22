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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 208 بجريدة الوقائع المصرية

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 208، الصادر في 22 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقرارات وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.


-قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالاجتماع الثانى للعام المالى 2024/2025، للجنة إصدار شهادات تجديد سريان تصاريح أو تراخيص الطاقة الكهربائية السنوية المشكلة بالجهاز، وتضمنت مذكرة بشأن تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع  وبيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة.


وقرارات قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المجموعة الثانية الصادرة بالجلسة الثانية للعام المالى 2024/2025، بشأن منح وتجديد تصاريح أو تراخيص إنتاج توزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية.


-وقرارات وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بشأن تحدد فئة مقابل خدمة تشغيل الونش لرفع السيارات المخالفة فى نطاق ميناءى الإسكندرية والدخيلة بواقع (50) جنيهًا للسيارة. وإذا زادت مدة إيواء السيارة المخالفة عن يوم واحد، فيؤدى عن كل يوم زائد أو جزء من اليوم، مقابل خدمة إيواء بواقع (10) جنيهات للسيارة.

 وقرار بمد مدة وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019، بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى لمدة سنة، اعتبارًا من 23/5/2024. وتحديد فئة مقابل خدمة الرصد الاشعاعى لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة، بواقع جنيه واحد للطن.

 


 

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