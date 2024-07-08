لذيذ وسهل التحضير، طريقة عمل خبز المونكى بالجبنة

طريقة عمل الخبز، خبز المونكى بريد من المخبوزات الشهيرة التى تقدم بحشوات مختلفة وله مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل الخبز، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيره بطرق مختلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل خبز المونكي بريد بالجبنة.

مكونات عمل خبز المونكى بريد بالجبنة:-

2 ملعقة صغيرة (كيس 7 جرام) خميرة مجففة

1 كوب (250 مل) ماء فاتر

2 ⅔ كوب (400 جم) دقيق عادي بالإضافة إلى كمية إضافية من الدقيق

2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

جبن مودازريلا

لزبدة الأعشاب والثوم

80 جرام زبدة طرية

½ ملعقة صغيرة ملح الثوم

1 فص صغير من الثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية المجففة

المونكى بريد بالجبنة

طريقة عمل خبز المونكى بريد بالجبنة:-

لعمل العجين، أضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ واخلطها جيدًا.

اتركيها دقائق حتى تتشكل الفقاعات على سطح الماء.

ضعي الدقيق والملح في وعاء خلط كبير.

يسكب داخله خليط الخميرة مع الزيت.

باستخدام يديك اخلطي العجينة حتى تتشكل على شكل كرة وتصبح ناعمة.

ضعيها على سطح عمل مرشوش بقليل من الدقيق واعجنيها لبضع دقائق.

ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت.

ثم غطيها بورق النايلون أو منشفة.

تترك جانبًا في مكان دافئ لتتخمر لمدة 30 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها.

ولعمل زبدة الأعشاب والثوم.

تمزج الزبد والملح والثوم والأعشاب المجففة ويُخلط جيدًا.

ضعيها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وباردة.

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية مع تشغيل المروحة.

قسمي العجين لكرات صغيرة.

ثم تحشي بالجبنة وقليل من الزبد المبردة وتلف ثم على شكل كرات.

ضعي كرات العجين المحشوة داخل صينية بها فتحة بالمنتصف.

غطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتى ترتفع قليلًا.

عندما تصبح جاهزة للطهي قومي بدهنها بالزبد.

أخرجي الصينية وضعي جبن مودزاريلا فوق اللفائف.

تعاد إلى الفرن وتطهى لمدة 5-10 دقائق أخرى أو حتى تذوب الجبن وتصبح ذهبية اللون.

تنقل إلى طبق التقديم وتقدم فورًا.

والمونكى بريد يمكن تحضيره بحشوات مختلفة حسب الرغبة حيث يمكن إضافة اللحوم المختلفة مثل الدجاج أو اللحم المفروم أو الهوت دوج وهو طيب المذاق فى جميع حالاته.