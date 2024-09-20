7 أعراض تدل على الإصابة بحساسية الغلوتين، وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها ؟

عدم تحمل الغلوتين، أو حساسية الغلوتين غير السيلياكية، تعد من اضطرابات الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب انزعاجًا كبيرًا، والإسهال، والانتفاخ، وآلام البطن، وغيرها من الأعراض.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين من أعراض الجهاز الهضمي أو أعراض أخرى، مثل الصداع، وآلام المفاصل، والتعب، بعد تناول الغلوتين.

تختفي هذه الأعراض عادةً عندما يزيل الشخص الغلوتين من نظامه الغذائي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

7 أعراض تدل على عدم تحمل الغلوتين

يمكن أن تختلف الأعراض الدقيقة لعدم تحمل الغلوتين من شخص لآخر، ومع ذلك تحدث الأعراض عادةً بعد تناول الغلوتين.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين من الأعراض التالية عندما يدرجون الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين في نظامهم الغذائي المعتاد.

1. الإسهال والإمساك

تشبه أعراض عدم تحمل الغلوتين متلازمة القولون العصبي، مثل الإسهال والإمساك.

من المتوقع أحيانًا حدوث مثل هذه المشاكل الهضمية، لكن تكرارها بشكل متكرر يمكن أن يشير إلى حالة كامنة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية أيضًا من الإسهال والإمساك، ويكون لديهم أيضًا براز ذو رائحة كريهة بشكل خاص، حيث تتسبب الحالة في ضعف امتصاص العناصر الغذائية.

2. الانتفاخ

من الأعراض الشائعة الأخرى لعدم تحمل الغلوتين هو الانتفاخ، ويشير هذا إلى الشعور بامتلاء المعدة بشكل غير مريح ودائم، وقد يشعر الأشخاص أيضًا بتراكم الغازات.

وتسبب بعض الأطعمة أو المشروبات، مثل الخضروات والمشروبات الغازية، الانتفاخ, ومع ذلك يمكن أن يحدث ذلك لعدد من الأسباب المختلفة.

في الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين، قد يحدث الشعور بالانتفاخ بانتظام ولا يرتبط بالضرورة بكمية الطعام الذي يتناولونه.

3. آلام البطن

على نحو مماثل، يمكن أن تؤدي عدة أسباب مختلفة إلى آلام البطن، بما في ذلك أنفلونزا المعدة والغازات وارتجاع الحمض.

ومع ذلك، غالبًا ما يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين آلام البطن بشكل متكرر ودون سبب واضح آخر.

4. التعب

التعب هو أحد الأعراض الأخرى التي قد يجد الأشخاص صعوبة في تحديدها، حيث يمكن أن يكون لها الكثير من الأسباب المختلفة، وكثير منها لا يرتبط بأي حالة طبية.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين من مشاعر التعب المستمرة التي تعيق الأداء اليومي.

5. الغثيان

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين أيضًا من الغثيان، وخاصة بعد تناول وجبة تحتوي على الغلوتين، ويمكن أن يكون للغثيان أسباب عديدة، ولكن إذا حدث غالبًا بعد تناول الغلوتين، فقد يكون علامة على عدم تحمل الغلوتين.

6. الصداع

يعد الشعور بالصداع المنتظم أحد الأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين.

7. أعراض أخرى

يعاني الأشخاص الذين المصابون بعدم تحمل الغلوتين من العديد من هذه الأعراض بشكل منتظم، ومن الممكن أيضًا حدوث أعراض أخرى مع عدم تحمل الغلوتين، على الرغم من أنها أقل شيوعًا.

وفقًا لأحد الأبحاث، قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم المفاصل

الاكتئاب

ضباب الدماغ

الألم العضلي الليفي

التهاب الجلد

فقر الدم

الأطعمة التي يجب تجنبها

قد يوصي أخصائي الرعاية الصحية الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين بتجنب أي طعام يحتوي على الغلوتين، بما في ذلك أي طعام يحتوي على:

القمح وأي مشتقات من القمح، مثل الشعير، بما في ذلك الشعير

الخميرة البيرة

وتشمل الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا التي تحتوي على الغلوتين ما يلي:

المكرونة

الخبز والمعجنات

المخبوزات

الشعير

المقرمشات

الحبوب

الفطائر والوافلز والكريب

البسكويت

مشروبات الشعير