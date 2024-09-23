6.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند خلال 2023

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فعاليات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بمقر وزارة التجارة والصناعة الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهى، والتى اختتمت أعمالها وعقدت خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024، وذلك للوقوف على العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من الخبرة الهندية في تطبيق اتفاق ( G.S.P & G.S.T.P ) والاطلاع على آخر تطور العلاقات الثنائية بين مصر والهند

تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين مصر والهند

وتأتى المشاركة في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين مصر والهند والوقوف على الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا فى كافة المجالات، وعلى توجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

جانب من الاجتماع

تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

أوضح عبدالغفار على، باحث اتفاقيات تجارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انه تم صدور القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل اللائحة المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية كما ورد في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 من أجل تسهيل الإجراءات للشركات وتحديد مواعيد محددة للتسجيل.

و يتم الانتهاء من التسجيل بمجرد تقديم المستندات المطلوبة، شريطة أن يتم إعطاء الطرف المعني إثبات التسجيل في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

الرقابة على الصادرات هي الجهة المنوط بها اصدار شهادات المنشأ في آطار ( G.S.P & G.S.T.P )

ويعد ذلك تسهيلا لانسياب حركة التجارة بين البلدين، كما ان الهيئة هي الجهة المنوط بها اصدار شهادات المنشأ في آطار ( G.S.P & G.S.T.P ) وكذا التحقق منها.

حجم التبادل التجارى بين مصر والهند

كما تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية، كما تطرق إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ حوالى 6.5 مليار دولار عام 2023 بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارت الهندية في مصر إلى حوالى 3.5 مليار دولار في ذات العام.