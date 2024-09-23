بعد رسائل الاحتلال التحذيرية.. لبنان يشهد حركة نزوح واسعة..القاهرة: المساس ببيروت هو مساس بأمن المنطقة.. والكرملين: من الصعب التنبؤ بمآلات النزاع

ارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان، اليوم الاثنين حيث نفذت قوات الاحتلال نحو 100 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

‏‎وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

الحصيلة الأعلى للضحايا والمصابين في لبنان

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 50 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 300 في حصيلة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

غارات مكثفة على لبنان

‏وأسفرت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات العدو صباحًا على قرى في قضاء صور عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، وخصوصًا بساتين الموز والحمضيات في سهلي القليلة والمنصوري وعين أبو عبدالله، التي تعرضت لغارات عدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية، وخصوصًا المنتشرة على طريق بلدة العباسية".



‏وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددًا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددًا من البلدات في جنوبي لبنان.

رسائل تحذيرية إسرائيلية لوزارة الإعلام اللبنانية والمواطنين

وفي السياق ذاته تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، اتصالًا دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى.

‏‎ ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الإسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعًا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

ويشهد جنوب البلاد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق أخرى باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

القاهرة وبيروت أمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة

ومن جانبه أصدر وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان بيانا خلال لقائهما على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

وناقش الوزيران التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأدان الوزيران العدوان على الأراضي اللبنانية، ودعيا لاحترام سيادة وسلامة لبنان. ومن جانبه أكد الوزير عبد العاطي على أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة. كما شكر الوزير بو حبيب نظيره المصري على موقف مصر الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري.

الكرملين يحذر من تدهور الوضع في الشرق الأوسط

وبدوره أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق موسكو البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع.

جاء هذا التصريح في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين يخشى تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وقال بيسكوف: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتفاقم، وعدم قابلية (النزاع) للتنبؤ به يتزايد. هذا الأمر يثير قلقنا البالغ".