وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

تعرض عشرات الطلاب والطالبات في المغرب لـ تسمم جماعي بعد تناولهم وجبة عشاء، ما أدى إلى نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى.

تسمم عشرات الطلاب في المغرب

ووفقًا لتقارير صحفية محلية مغربية، تم نقل حوالي 44 طالبًا من المعهد الوطني للبريد والمواصلات، أمس الأحد، إلى قسم الطوارئ بمستشفى "ابن سينا" في الرباط بعد الاشتباه في تعرضهم لـ تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة "دجاج".



وأشارت المصادر الطبية إلى أن المصابين تلقوا الرعاية الصحية اللازمة بعد ظهور أعراض مختلفة، من أبرزها آلام شديدة في المعدة.

دجاج مع النشويات يضع الطلاب تحت المراقبة الطبية

وأكدت المصادر أن 34 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، في حين بقي 10 طلاب تحت المراقبة الطبية.

وبحسب المصادر، تناول الطلاب وجبة موحدة في مطعم المعهد كانت تتكون من دجاج مع النشويات، ويُعتقد أن هذه الوجبة كانت ملوثة.

وتم فتح تحقيق في الحادثة، حيث من المتوقع أن تصدر اليوم الإثنين نتائج التحاليل الخاصة بالوجبة لتحديد أسباب التسمم ومحاسبة المسؤولين.