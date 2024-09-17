الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا

تسمم 6 أشخاص من أسرة
تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناول وجبة غذائية فاسدة

 أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة  بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناول وجبة فاسدة بالمنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أسرة، بتسمم غذائي بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

مستشفى المنيا العام 

وتم نقل المصابين، إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تسمم أسرة في المنيا إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة تسمم في المنيا وجبه منزلية فاسدة بميدان الصهريج بمدينة المنيا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصا بحادث إنقلاب سيارة بملوي في المنيا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إزالة عمارة مخالفة بمغاغة ويشدد على تطبيق القانون

من الإعدام إلى المؤبد، تخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته ونجلته بالمنيا

إصابة 14 شخصا بحادث انقلاب سيارة في المنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بـ صحراوي المنيا

10 معلومات بشأن إحلال وتجديد محطة مياه بني أحمد الشرقية في المنيا

تفاصيل فتح باب ترخيص الميكروباص في بني مزار وأبو قرقاص بالمنيا

محافظ المنيا يعلن إجراءات جديدة لتقليل كثافة الفصول بالمدارس

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كولر يدرس توظيف كهربا في مركز جديد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية