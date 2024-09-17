تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناول وجبة فاسدة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أسرة، بتسمم غذائي بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة.

مستشفى المنيا العام

وتم نقل المصابين، إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.