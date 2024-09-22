إحالة 150 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة (صور)

استمرت أعمال الحملات التموينية بنطاق محافظ الدقهلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات

واكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية "انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا الى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

تحرير 150 محضرا بالمخالفات

وفي هذا الصدد قال" مرزوق"أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر " مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

100 مخالفة في مجال الرقابة

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 100 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 50 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز، 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف و10 محاضر تصرف في دقيق( 65 شيكارة) و20 محضر عدم مطابقة للمواصفات و40 محضر نقص وزن ما بين ( 8-18 )جم و5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و6 محاضر توقف عن الانتاج و15 محضر عدم وجود سجل تفتيش.



⁠وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات والمحاضر 26 محضر عدم إعلان عن الاسعار و 14 محضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجرتموينى) و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تموينى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد " مرزوق" اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.