صحة دمياط تعقد برنامجا تدريبيا عن أساسيات نظم المعلومات والتحول الرقمي

تواصل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها في محافظة دمياط حيث نظمت المديريات والهيئات والجمعيات الاهلية سلسلة من الندوات، التى تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.

وانطلق العمل بالمبادرة اعتبارًا من ٧ سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم فى جميع محافظات مصر، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابى خلال فترة وجيزة.

واستمرت فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في محافظة دمياط حيث واصلت الجهات المختلفة فعالياتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المشروع القومى للتنمية البشرية فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما استمرت فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في محافظة دمياط حيث واصلت الجهات المختلفة فعالياتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المشروع القومى للتنمية البشرية فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ندوة عن “ الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة ”

وفى هذا السياق،، أطلقت مديرية الصحة ندوة بوحدة طب الأسرة بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، جاءت تحت عنوان " الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للطفل فى المراحل المختلفة "، حيث تناولت فوائد وأهمية الرضاعه للأم ودور الرضاعه فى تعزيز جهاز مناعة الطفل واضرار الألبان الصناعية وعدم اللجوء لها إلا فى حالة الضرورة والتعريف بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ومبادرة الألف يوم الذهبية وأهمية التغذية السليمة للأم، استهدفت ١٣ سيدة

وعلى جانب آخر،، أطلقت مديرية التنظيم والإدارة أولى فاعليات البرنامج التدريبي أساسيات نظم المعلومات والتحول الرقمى الذى بدأ اليوم ويستمر حتى ٢٦ سبتمبر الجارى، ويشمل المحتوى التدريبي التعريف بالاستراتيجيات والخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية وتطوير المهارات فى مجال إدارة البيانات وتحليلها وتعزيز المهارات التقنية وإدارة قواعد البيانات

فاعاليات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المشروع القومى للتنمية البشرية.

الشباب والرياضة يُعلن إطلاق نادى البحث عن وظيفة

فيما وقد اعلنت مديرية الشباب والرياضة عن بدء فاعليات نادى البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط يستمر لمدة ١٠ أيام ويهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.