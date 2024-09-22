الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على نوتينجهام فورست 2-1 في الشوط الأول

برايتون
برايتون

الدوري الإنجليزي ، تقدم فريق برايتون على نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

 

أهداف الشوط الأول من مباراة برايتون ونوتنيجهام فورست

تقدم نوتينجهام فورست عن طريق كريستوفر وود في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما رد برايتون بهدفين عن طريق جاك هينشلوود في الدقيقة 41 وداني ويلبيك في الدقيقة 44.

تشكيل برايتون أمام ونوتنيجهام فورست

Albion's team graphic for today's match against Nottingham Forest, featuring a pic of Jack Hinshelwood in our home shirt holding his collar: Verbruggen, Dunk (C), Adingra, Georginio, Welbeck, Baleba, Mitoma, van Hecke, Estupinan, Veltman, Hinshelwood. Subs: Steele, Igor Julio, Webster, Joao Pedro, Enciso, Minteh, Kadioglu, Wieffer, Ferguson. Come on Albion!

وفي نفس الجولة يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، علي أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

 

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

ستكون هذه هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

آخر استعدادات الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي، الصفقات الجديدة تتألق قبل مواجهة الأهلي، زي خاص للمباراة، وحسين لبيب رئيسا للبعثة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مباراة برايتون ونوتنيجهام فورست برايتون ونوتنيجهام فورست برايتون نوتنيجهام فورست الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

آخر استعدادات الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي، الصفقات الجديدة تتألق قبل مواجهة الأهلي، زي خاص للمباراة، وحسين لبيب رئيسا للبعثة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يصعد لمجموعات إفريقيا ويتسلم درع الدوري.. منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للكراسي المتحركة.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم.. وحسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في السعودية

الكلاسيكو أزرق، الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو)

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

شاهد، لحظة رفع محمد الشناوي قائد الأهلي درع الدوري الممتاز

كلاسيكو الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتحاد بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

صن داونز يكرر فوزه على مبابان سوالوز برباعية ويتأهل لدوري المجموعات يأبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

المزيد
الجريدة الرسمية