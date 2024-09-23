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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوغندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الأوغندي، فيتو

‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

‎تناولت المقابلة مسارات وآفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وكمبالا، وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

‎وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة.

وحرص د. عبد العاطي على إبراز رؤية مصر حول أسس التعاون السليم بين دول حوض النيل، مشددا على أهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول.

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الأوغندى أوغندا مصر و وغندا

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