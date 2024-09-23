محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بمنطقتي أبو بلح والضبعية، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومسئولي الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز "بوتاجاسكو".

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

التأكد من وصول الحصص

وخلال جولته حرص محافظ الإسماعيلية على التأكد من وصول كامل الحصة المخصصة لمحافظة الإسماعيلية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الالتزام بأسعار الاسطوانات الجديدة

وشدد على التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، عقب الزيادة الأخيرة في أسعارها والتي أقرتها وزارة البترول.

مراجعة أوزان الاسطوانات

ووجَّه "أكرم" بضرورة مراجعة أوزان الاسطوانات، وصلاحيتها الفنية، والتواصل مع مصانع التعبئة للالتزام بمعايير الجودة والأوزان المقررة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على كتابة أسعار أسطوانات البوتاجاز على سيارات التوزيع وعلى واجهة المستودعات، والالتزام بها وهي (١٥٠ جنيهًا داخل المستودع- ١٦٠ جنيهًا على سيارات التوزيع- ١٧٠ جنيهًا للتوصيل للمنازل)، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، والأمن الصناعي داخل المستودعات.

ووجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة، لوصول كامل الحصة المخصصة للإسماعيلية من أسطوانات البوتاجاز، ووصولها للمستهلك بالسعر المقرر قانونًا، وتوافرها على مدار العام.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بالعاملين بالمستودعات، والاستماع لمشاكلهم وطلباتهم، وتشجيعهم على تقديم خدمة أفضل للمواطن الإسماعيلي.