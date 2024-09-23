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محافظات

عودة منظومة الجمع السكني للقمامة في الإسماعيلية (صور)

بدء منظومة الجمع
بدء منظومة الجمع السكني بالإسماعيلية، فيتو

 شهدت منطقة الجامعة القديمة، بمحافظة الإسماعيلية، عودة منظومة الجمع السكني، وذلك بعد التواصل بين الوحدة المحلية لحي أول مدينة، ومواطني منطقة الجامعة القديمة، لاستكمال تنفيذ المنظومة بالمنطقة. 

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استخدام صناديق القمامة 

 وتم الاتفاق على استخدام صناديق القمامة، بحيث يقوم سكان كل عقار بوضع صندوق خاص أسفل العقار، ليقوم كل سكان العقار بإلقاء القمامة فيه، على أن تمر سيارات الحي يوميًا في نفس الموعد "الساعة السادسة مساءً"، لتجميع هذه القمامة من الصناديق مباشرة. 

بدء منظومة الجمع السكني، فيتو
بدء منظومة الجمع السكني، فيتو

رفع حاويات القمامة من المنطقة والاعتماد على الجمع السكني 

 ومع مرور الوقت ونجاح المنظومة سيقوم الحي برفع حاويات القمامة من المنطقة، وبذلك يتم التخلص من مشكلات النباشين والتروسيكلات من المنطقة.  

 

التنسيق من اتحاد الشاغلين 

وأشار أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع اتحاد الشاغلين بالمنطقة، وتم الإعلان على صفحة التواصل الاجتماعي، وتم المرور اليوم الأحد، على المنطقة بالكامل ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.  

بدء منظومة الجمع السكني، فيتو
بدء منظومة الجمع السكني، فيتو

وتم التنبيه على جميع المحال بوضع صناديق أمام كل محل وسيتم رفعها أثناء المرور، كما تم التنسيق مع السكان سيتم وضع صندوق أمام كل عمارة.
 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بشأن منظومة الجمع السكني، والتي تعتمد على جمع المخلفات والقمامة من المنازل والمحال مباشرة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بمنطقة المحطة القديمة بحي أول مدينة الإسماعيلية. 

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