محافظ الإسماعيلية لطلاب المدارس: عليكم بالبحث والتعلم (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، طابور الصباح وأداء تحية العلم بمدرستي الإعلام الرسمية المتميزة للغات، و١٦ أكتوبر الإعدادية بنين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، في ثان أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم،أسامة السيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، مروة مراد مديرة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، وأشرف عطية مدير مدرسة ١٦ أكتوبر الإعدادية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

بدء الزيارة بمدرسة الإعلام

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بزيارة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، وحرص على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية، وفقرة فنية بلغة الإشارة قدمتها طالبات المرحلة الإعدادية، وإلقاء شعر لطالبة بالمرحلة الثانوية، وحضور أداء تحية العلم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كلمة محافظ الإسماعيلية للطلاب

وفي كلمته قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للتلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا ان يكون عامًا مليئًا بالنجاح والتفاؤل، مؤكدًا على أهمية التعليم والالتزام بالحضور بكافة الصفوف الدراسية، ناصحًا الطلبة والطالبات بضرورة البحث والتعلم الدائم، لأن التعليم هو سبيلهم للنجاح والوصول لأهدافهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ضرورة تحفيز التلاميذ على الحضور

وطالب "أكرم" المعلمين بضرورة تحفيز التلاميذ للالتزام بالحضور داخل المدرسة، وتنمية قيم الولاء والانتماء لمدرستهم ومن ثم وطنهم، وعدم اقتصار التعليم على الكتب المدرسية فقط، وتعليمهم الحفاظ على نظافة المدرسة والشارع، وأن تكون المدرسة إضافة للتلاميذ.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وقام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بزيارة مدرسة ١٦ أكتوبر الإعدادية بنين، وحرص على حضور طابور الصباح، وأداء تحية العلم.

تقديم التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد

وقدَّم "أكرم" التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، مطالبهم بضرورة الانتظام في الحضور داخل الفصول الدراسية، وأهمية استمرار التعلم وعدم التوقف عن تلقي العلم، حتى ينعموا بمستقبل أفضل، مؤكدًا أنه مازال يتعلم حتى اليوم للحصول على الدكتوراه؛ لإيمانه بأهمية التعليم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وطالب المعلمين بتحفيز الطلاب للحضور والانتظام داخل المدرسة، وخلق علاقة ارتباط وثيقة بين الطالب ومدرسته، مشيرًا أن معيار التقييم هو أن يحب الطالب مدرسته ويحضر إليها بشكل منتظم.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تفقد الفصول الدراسية، والاستماع للطلبة والتعرف على أحلامهم وطموحاتهم، كما تفقد المعرض الدائم بالمدرسة.

وفي ختام جولته أكد المحافظ على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بالأنشطة وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين وأصحاب المواهب والمبدعين، كما أكد على جميع المسئولين بتكثيف أعمال المتابعة لجميع المدارس وتوفير كافة السُبل لانتظام العملية التعليمية.

