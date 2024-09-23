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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد المخابز البلدية المدعمة والأفرنجية (صور)

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية علي المخابز، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة على عدد من المخابز البلدية المدعمة والأفرنجية بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وأوزانه، ومطابقته للمواصفات.  

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المرور على المخابز بشارع الأهرام 

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على أحد المخازن الإفرنجية بشارع الأهرام؛ للتأكد من جودة المخبوزات، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأوزان والأسعار التي أقرها القانون، وطالب صاحب المخبز بضرورة الالتزام بالمواصفات بشكل مستمر، والعمل على توفير رغيف الخبز الأفرنجي على مدار اليوم، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وزيادة الطلب عليه. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التأكد من رغيف الخبز المدعم 

كما مر محافظ الإسماعيلية على المخبز البلدي المدعم بشارع سيتي؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم، ومطابقته للمواصفات وأوزانه، ونظافة أدوات العجن. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وحرص  المحافظ على اللقاء مع عدد من المواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم، وأي طلبات أو مشاكل أخرى تواجههم داخل المحافظة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته على المخابز بالمرور على المخبز البلدي المدعم بشارع الأهرام، وحرص على التأكد من نظافة أدوات العجن وجودة رغيف الخبز، ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية.  

 

ووجّه  المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية المدعمة والسياحية، والأفرنجية، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وبسعر عادل. 

 

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.
 

 

 

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