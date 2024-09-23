هلت بشائر الخير، انطلاق موسم حصاد القطن بالدقهلية (بث مباشر)

اجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "هلت بشاير خير الذهب الأبيض.. انطلاق موسم حصاد القطن بالدقهلية.

ورصدت فيتو انتشار اكثر من 80 سيدة ورجل يعملوا بجني محصول القطن داخل اراضي بلقاس اكبر مركز في زراعة القطن بمحافظة الدقهلية.

وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القطن في الدقهلية 44 الف 406 فدان علي مستوي المحافظة.

وندد عمال جني الجني بقلة الانتاج للفدان الذي قد يصل انتاجه الي كيس قطن فقط بمعدل قنطار وربع للفدان.

وكشف الحاج صلاح شومان احد مزارعي بلقاس وعاشق لزراعة القطن في بلقاس ام ارضه الفدان ينتج 2 كيس قطن وهو معدل افضل مقارنه بباقي الاراضي مؤكدا قلة انتاج الفدان هذا العام مقارنة بالاعوام الماضية بسبب الحشرة والتغيرات المناخية.

وطالب الحاج صلاح شومان احد مزارعي القطن، بعودة المرضد الزراعي وتزفير المبيدات والتفاوي ومستلزمات الانتاج داخل الجمعيات بدلا من السوق السوداء للتأكد من جودتها.

وكان أكد أن الامراض التي تهاجم القطن الدودة القارضة – أكاروس العنكبوت الأحمر.

واستنكر مزارع القطن انتشار وتفشي ظاهرة الحشرة الثاقبة التي تهاجم محصول القطن وعدم تواجد مرشدين زراعيين، مؤكدا ان الجمعيات بها فقط مدير ومسئول مخازن.

عدم توافر المبيدات بالجمعيات

وندد المزارع بعدم توافر المبيدات بالجمعيات وترك المزارعين لاستغلال النجار بالسوق السوداء وغش المبيد الذي يستخدمه المزارع دون جدوى.

التعطيش والتغريق لهما أضرار تؤدى لحدوث ظاهرة البندقة

وقال إن التعطيش والتغريق لهما أضرار تؤدى لحدوث ظاهرة البندقة، وهى عبارة عن صغر حجم اللوز، ويكون التفتيح غير طبيعى، ويحدث اصفرار لعنق اللوز وتصبح اللوزة جافة سهلة الكسر، وقد تظهر هذه الظاهرة على جميع أجزاء النبات.

وشدد على أنه يزرع 4 أفدنة قطن وقام برشه مرتين ولكن دون جدوي.

توزيع حلقات القطن

واشار الى ان هناك 27 حلقة ساهمت بشكل كبير فى التسهيل على المزارعين فى تجميع تداول وتسويق القطن، وتحقيق عائد كبير للمزارعين مما شجعهم على زيادة الإنتاجية، وتم توزيع حلقات القطن حسب المساحات بالمراكز فى مركز بلقاس 9 حلقات، والاستصلاح والمراقبة 5 حلقات، مركز أجا حلقة، مركز السنبلاوين 2حلقة، مركز المنصورة حلقة، مركز ميت سويد (بنى عبيد) 2 حلقة، وفى مركز شربين 4 حلقات، مركز المنزلة 2 حلقة، وفى مركز منية النصر حلقة، مركز طلخا حلقة.

مركز بلقاس الأول بالدقهلية فى زراعة القطن

ويعد مركز بلقاس الأول بالدقهلية فى زراعة القطن يليه مركز شربين، ويبدأ موسم زرع القطن بمحافظة الدقهلية فى شهر مارس، ويتم حصاده بعد 6 أشهر، أى يبدأ الجنى من شهر 9 وحتى شهر 11 ينتهى المزارع من القطفة الثانية.

مراعاة الري بانتظام فترات الري وعدم التعطيش

ويجب مراعاة الري له بانتظام فترات الري وعدم التعطيش بأي حال وعدم الحرمان من أي رية للخطورة الشديدة على النباتات خاصة في فترتي التزهير والتلويز بما ينعكس أثره على المحصول وصفات التيلة.



وحذر من ري القطن وقت اشتداد الحرارة في الظهيرة لآثره الضار على النباتات، وعدم المغالاة في الري سواء بتقصير فتراته أو زيادة كمياته (التغريق) مع الحرص على ضبط الري في الفترة الأولى من حياة النبات وخلال شهري يوليو وأغسطس منعا لتساقط الوسواس واللوز الصغير وترميخ اللوز الكبير.



وتابع: في حالة ارتفاع درجات الحرارة يجب تقصير فترات الري لمساعدة النباتات على خفض درجة حرارته وتعويض ما ينقصه من ماء نتيجة عمليات النتح والبخر، مشددا على أهمية الفحص المستمر لنباتات القطن لاكتشاف أي إصابات حشرية أو مرضية والعلاج حسب التوصيات.