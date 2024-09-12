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زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لمحصول القطن في بلبيس

زراعة الشرقية، فيتو
زراعة الشرقية، فيتو

 قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه بتعليمات المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية قامت إدارة الإرشاد الزراعى بالمدرية بتنفيذ يوم حصاد لمحصول القطن بقرية الجوسق التابعة لمركز ومدينة بلبيس.

زراعة الشرقية تنظم ندوة عن استخدامات النباتات الطبية والعطرية

 وجاء ذلك فى حضور الدكتور محمد الأمير بمعهد بحوث القطن والمهندسة منى عامر بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس محمود الشناف أخصائى المحصول بالمحافظة.

 

الجنى المحسن يبدأ بعد تفتيح 55%

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الجني المحسن لمحصول القطن يتم على نسبة تفتيح ٥٥% مع مراعاة تنشير عب الندى للتخلص من الرطوبة، وذلك لضمان الحصول على رتبة قطن عالية كذلك لضمان عدم بقاء اللوز المتفتح مبكرًا فترة طويلة بدون جني كي لا يتعرض للعوامل الجوية مما يؤثر بالسلب على صفاته الغزلية وزيادة المحصول وجودته.

الجمع مرة واحدة أقل جودة 

  وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن طريقة لجوء المزارع إلى جني القطن مرة واحدة أقل جودة من طرق الجني المحسن حيث  أن القطن الناتج يكون أقل فى الرتبة من القطن المجموع على مرتين مما يتسبب في سقوطه على الأرض واختلاطه بالأتربة والورق الجاف فضلا عن أنه يتم جمعه  بما فى ذلك المبروم أو المصاب.

 

جمع القطن الساقط على الأرض 

 وأشار إلى أنه يراعى في طريقة الجني أن يتم جمع القطن الساقط على الأرض أولًا حتى لا يتلف بدوس الأرجل مع مراعاة تنظيفه تمامًا مما علق به من شوائب وذلك لتحسين جودته وزيادة الإنتاجية.

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الإرشاد الزراعي اهمية محصول القطن

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