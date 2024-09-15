القومي للبحوث ينظم قافلة طبية بالفيوم للتوعية بخطورة زواج الأقارب
نظّم المركز القومي للبحوث قافلة طبية إلى محافظة الفيوم لعقد ندوة توعوية هامة بمركز التدريب بمديرية الصحة، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.
وتناولت الندوة خطورة زواج الأقارب وانتشار الأمراض الوراثية الناتجة عنه، وأهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج ومتابعة الحمل.
وهدفت الندوة إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات صحية سليمة.
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