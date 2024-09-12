الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث يطلق حملات توعية مجتمعية مع بداية العام الدراسي الجديد

حملة التوعية
حملة التوعية

انطلقت أولى حملات التوعية التى يطلقها المركز القومى للبحوث بمكتبة الطفل من داخل مكتبة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة للعمل على نشر الوعي والتثقيف الغذائي والاستعداد لدخول المدارس للأطفال شباب الغد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود - رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل التوعوية  بالمركز  وإعداد وتنسيق  الدكتورة منال رمضان منسق لجنة التنمية المجتمعية لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية.

 وقد ركزت الندوة التوعوية على محاور هامة منها أهمية تغذية أطفال المدارس بأنماط صحية سليمة، علاقة الوجبات الغذائية بالأمراض المختلفة، التوعية بمكونات الوجبة الغذائية الصحية للطفل في سن المدرسة، التوعية بتأثير اللحوم المصنعة والوجبات السريعة الجاهزة على صحة الطفل وتركيزه وانتباهه الدراسي مع تبسيط أساسيات سلامة الغذاء للأطفال.

كما تم تقديم ارشادات عن تأثير نمط الحياة السيئ على الصحة العامة، للاستمتاع بحياة وصحة  أفضل لأولادنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

القومي للبحوث الصناعات الغذائية رئيس المركز القومي للبحوث

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يستقبل رئيس ألمانيا في سوق السمك الحضاري (صور)

الإسعافات الأولية عند لسعات قناديل البحر وكيفية الوقاية منها (إنفوجراف)

الرئيس الألماني يزور الهرم المدرج بسقارة (صور)

ضبط 12 طنا من المخللات الفاسدة بمحافظة الجيزة

مذكرة تفاهم بين مصر والكويت للتعاون المشترك في مجال حماية البيئة

مخلوق بحري غريب يثير الدهشة في الغردقة، ما قصته؟

القومي للبحوث يكشف أحدث تقنيات تجميل الأسنان من الفينير إلى اللومينير

نصائح هامة لاختيار وتناول حلوى المولد بأمان (انفوجراف)

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية