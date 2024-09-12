القومي للبحوث يطلق حملات توعية مجتمعية مع بداية العام الدراسي الجديد

انطلقت أولى حملات التوعية التى يطلقها المركز القومى للبحوث بمكتبة الطفل من داخل مكتبة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة للعمل على نشر الوعي والتثقيف الغذائي والاستعداد لدخول المدارس للأطفال شباب الغد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود - رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل التوعوية بالمركز وإعداد وتنسيق الدكتورة منال رمضان منسق لجنة التنمية المجتمعية لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية.

وقد ركزت الندوة التوعوية على محاور هامة منها أهمية تغذية أطفال المدارس بأنماط صحية سليمة، علاقة الوجبات الغذائية بالأمراض المختلفة، التوعية بمكونات الوجبة الغذائية الصحية للطفل في سن المدرسة، التوعية بتأثير اللحوم المصنعة والوجبات السريعة الجاهزة على صحة الطفل وتركيزه وانتباهه الدراسي مع تبسيط أساسيات سلامة الغذاء للأطفال.

كما تم تقديم ارشادات عن تأثير نمط الحياة السيئ على الصحة العامة، للاستمتاع بحياة وصحة أفضل لأولادنا.