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القومى للبحوث يحصد المركز الأول لأفضل 2% بقائمة ستانفورد الأمريكية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

حصل المركز القومي للبحوث على المركز الأول من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصا علميا وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية. 

ولاشك ان هذه النتيجة هى ثمرة لحرص الدولة على تشجيع العلماء على البحث والابتكار ودعم الدكتور أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 
 

 

جاء ذلك في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا تواجد 100 باحثًا من المركز القومي للبحوث في قائمة ستانفورد تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
 

وجاء المركز القومى للبحوث فى المركز الأول بعدد 100 باحث ثم جامعة القاهرة الى جاءت فى المركز الثانى بعدد 76 باحثًا ثم جامعه عين شمس التى جاءت فى المركز الثالث بعدد 58 باحثًا، يليها جامعة الأزهر بعدد42 باحث. 
 

وقد تقدمت الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز بالتهنئة للباحثيين المدرجين في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا، معربًه عن تقديرها للعلماء الذين ساهموا من خلال أبحاثهم الرائدة والمتميزة فى الوصول لهذا المركز مشيره الى المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قِبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (H-Index)، ومؤشر HM المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).

المركز القومي للبحوث المركز القومي المراكز البحثية جامعة ستانفورد الامريكية جامعة ستانفورد جامعة عين شم جامعة عين شمس جامعة القاهرة

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