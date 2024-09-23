الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نزوح مئات اللبنانيين من الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية

نزوح اللبنانيين من
نزوح اللبنانيين من الجنوب، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام لبنانية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن جنوب البلاد  يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق أخرى  باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

 

لبنان يوجه مستشفيات الجنوب والشرق بالتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي

وفي السياق ذاته طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بجنوب وشرق البلاد وقف العمليات غير المستعجلة للتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

جيش الاحتلال يهاجم أكثر من 300 هدف بلبنان

وعلى الجانب الآخر قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس أركانه صدق على هجمات ضد حزب الله، مؤكدا أنه هاجم أكثر من 300 هدف في لبنان.

txt

التصعيد يتواصل، إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

txt

القاهرة وبيروت في بيان عاجل: المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان صيدا جيش الاحتلال

مواد متعلقة

التصعيد يتواصل، إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

نكتة عن لبنان تهدد بإقالة مبعوثة بايدن لمكافحة معاداة السامية

القاهرة وبيروت في بيان عاجل: المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم، زيادة متواصلة منذ الإعلان عن تخفيض الفائدة الأمريكية

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث المياه في أسوان، وعبد الغفار يوضح أسباب الإصابات (بث مباشر)

القومى للبحوث ينجح فى تسجيل مكمل غذائي جديد مضاد للأكسدة ويدعم صحة العين

الزراعة تكشف أسباب قرار فتح باب استيراد كتاكيت الجدود والأمهات

الرئيس السيسي يتابع الوضع بأسوان

منوعات

المزيد

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

المزيد

انفوجراف

فرعون جديد في عالم الاحتراف.. مرموش يتوهج خلال الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية