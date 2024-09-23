نزوح مئات اللبنانيين من الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن جنوب البلاد يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق أخرى باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

لبنان يوجه مستشفيات الجنوب والشرق بالتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي

وفي السياق ذاته طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بجنوب وشرق البلاد وقف العمليات غير المستعجلة للتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على البلاد.

جيش الاحتلال يهاجم أكثر من 300 هدف بلبنان

وعلى الجانب الآخر قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس أركانه صدق على هجمات ضد حزب الله، مؤكدا أنه هاجم أكثر من 300 هدف في لبنان.