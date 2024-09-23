الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة: استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزيرة البيئة والنائب
وزيرة البيئة والنائب كريم بدر

 استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبدالله، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على استمرار قنوات التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتضافر الجهود والتعاون لدعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف فى مواجهة التحديات الحالية للقضايا البيئية المختلفة، مؤكدة العمل على تلبية كافة الطلبات والرد على كافة الاستفسارات التى تقدم من لجان الطاقة والبيئة بمجلسي النواب والشيوخ إيمانا منها بأن قضية البيئة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.

ياسمين فؤاد تؤكد على أهمية دور وزارة البيئة على أرض الواقع

 وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة فى العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم فى العمل على أرض الواقع فى عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات هى حماية وصون المحميات الطبيعية والتى تمثل ١٥٪ من مساحة مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على ملفى التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بحث الفرص الاستثمارية بمنظومة المخلفات به سواء فى المخلفات الزراعية، أو إنشاء وحدات البيوجاز والترويج لها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالوزارة، فى القرى لإنتاج سماد عضوى للفلاح أو غاز للبيوت، كما يتم عمل مداخلات وإطلاق مبادرات لزيادة مساحات التشجير فى المحافظات بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومنع القطع الحائر له من خلال قرارات المحافظين التى صدرت فى هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن فى مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منحه قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهوية فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.

قيادات وزارة البيئة في جولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بكفر الشيخ

وزيرة البيئة تشيد بقرار رئيس الوزراء بمنع استيراد الوقود البديل والمخلفات

كما نقل النائب كريم بدر حلمى، تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام، معربا عن تطلعه للتعاون بين الحزب والوزارة فى القضايا البيئية التى تمس المواطن المصرى البسيط، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، إيمانا من الحزب بتداخل البيئة فى جميع المجالات سواء الصناعة أو الصحة أو السياحة وغيرهم، مؤكدا على مد يد العون للعمل تحت رعاية الوزارة فى عدد من الملفات ومنها التشجير والمخلفات من خلال مبادرات وجلسات حوار مجتمعى على مستوى المراكز والمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزيرة البيئة الدكتور على ابو سنة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة العاصمة الإدارية الجديدة تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظيم إدارة المخلفات علي ابو سنة مجلسي النواب والشيوخ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد منظومة المخلفات وزارة البيئة

مواد متعلقة

ياسمين فؤاد تجهز سفراء مصر الجدد لمواجهة التحديات البيئية العالمية

استجابة فورية، محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمات وشكاوى المواطنين

محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة الصف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الهرم وكرداسة في أول يوم دراسي (صور)

إجراءات عاجلة بالجيزة للحالات غير الجادة في تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

قيادات وزارة البيئة في جولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية