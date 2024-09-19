قطاع الإرشاد بالدقهلية يتابع جهود القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز

استقبل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، والدكتورة شيرين رضا مساعد وزيرة البيئة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، وذلك للمرور على نقاط تجميع قش الأرز ومتابعة عملية تدويره للقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ التدابير المبكرة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة صيف 2024 خلال موسم حصاد الأرز وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة في جولة بالدقهلية علي نقاط تجميع القش

حيث استقبل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، والدكتورة شرين رضا مساعد وزيرة البيئة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز لمتابعة عملية تدويره، منها موقع التجميع بقرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين وعدد من المواقع، حيث تم متابعة عملية تجميع وقص القش وإعادة كبسة وتجهيزه لاستخدامه أعلاف للمواشي.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة،

والدكتور ماجد السيد وكيل وزارة البيئة، والمهندس صلاح عز مدير عام شئون البيئة بجهاز شئون البيئة إقليم شرق، والمهندس زكريا عبد المنعم مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة والمهندس شعبان محسوب مدير إدارة السنبلاوين الزراعية.

الهدف من نقاط تجميع قش الأرز هو تعظيم الاستفادة من القش



وأوضح " العدل " بأن الهدف من نقاط تجميع قش الأرز هو تعظيم الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه حفاظا علي البيئة للحد من الملوثات البيئية والتصدي لنوبات تلوث الهواء.

الدقهلية تتميز بزراعة الأرز وبجودة قش الأرز



وأشار " نائب المحافظ " إلى أن الدقهلية تتميز بزراعة الأرز وبجودة قش الأرز الذي يستخدم في العديد من الصناعات مثل صناعة الأخشاب وأعلاف المواشي.

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو



كما أشار " العدل " إلي أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو علي مساحة 30 فدان كحل جذري للقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة وأقصى استفادة مادية للمزارعين تحقق الهدف الأسمى نحو الحفاظ علي البيئة والقضاء نهائيًا علي تلك الظاهرة.

التنسيق التام بين الزراعة وشئون البيئة



وأشاد " نائب المحافظ " بالتنسيق التام بين الزراعة وشئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة والاستجابة الفورية لأى حالات حرق فردية والتعامل معها.



ومن جانبها أشادت "مساعد وزيرة البيئة " بمجهود محافظة الدقهلية في عملية تدوير قش الأرز ووعى المزارعين والتي تصل الى مليون طن.

تكثيف الحملات الإرشادية

ومن جهته ناشد " رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة "بضرورة تكثيف الحملات الإرشادية خلال هذه الفترة وعدم حرق كعوب قش الأرز او بواقى التجميع حيث تلاحظ أن معظم الحرق يكون كعوب القش.