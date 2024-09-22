الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

قيادات وزارة البيئة في جولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بكفر الشيخ

جولة رئيس جهاز شئون
جولة رئيس جهاز شئون البيئة
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 قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة محاور عمل المنظومة على أرض الواقع.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع، والمهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، والمهندس عمرو دغيدي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة البيئية، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتور عاطف سعيد، مدير عام الإصلاح الزراعي، ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة البيئة وديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.

 

كما جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة الميدانية لمحاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئنان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على سلامة البيئة وصحة المواطنين. وتشديدها على بذل قصارى الجهود  لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

واستهل الدكتور على ابو سنه جولته بمتابعة حملة لقياس عوادم السيارات بالنقطة الأمنية بالقرضا بمحافظة كفر الشيخ وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير البيئة وعدم التسبب في التلوث البيئي، حيث تم قياس عوادم ما يزيد عن 100 سيارة وتحرير محاضر للمركبات المخالفة لقانون البيئة 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

ارتفاع نسب الجمع والكبس لقش الأرز

كما قام ابو سنه بالمرور علي المحاور المرورية بالمحافظة حيث تلاحظ إستقرار الوضع العام وإرتفاع نسب الجمع والكبس لقش الأرز بالمحافظة، وأيضا تم تفقد ٣ مواقع لتجميع قش الأرز والواقعة علي الطريق الدولي الساحلي،وذلك لمتابعة أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين،حيث قدم متعهدي المواقع الشكر لوزارة البيئة على ما تقدمه من دعم وتوعية وتشجيع للمزارعين وللمتعهدين على حد سواء.

كما توجه الرئيس التنفيذي للجهاز بالشكر لكافة العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويستمر العمل على قدم وساق  وفقا للتعليمات الصادرة عن وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود حتى نهاية فترة حصاد الأرز، وتكثيف أعمال التوعية والمرور على جميع القرى بمحافظات المنظومة وفقا لتقارير التنبؤ والإنذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة مواجهة نوبات تلوث الهواء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء نوبات تلوث الهواء الحاد نوبات تلوث الهواء الحادة نوبات تلوث الهواء ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مصادر التلوث

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