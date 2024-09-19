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أخبار مصر

لشباب قنا وأسيوط، البيئة تطلق مسابقة "كليماثون صعيد مصر 2024"

مسابقة كليماثون
مسابقة كليماثون

أطلق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، دعوة عاجلة للشباب من محافظتي قنا وأسيوط للمشاركة في مسابقة "كليماثون صعيد مصر 2024" والتي ستعقد في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر المقبل بمحافظة قنا.

تهدف المسابقة، التي تأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى تشجيع الشباب على تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تساهم في الحد من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

فرصة ذهبية للشباب المبدع

وتدعو المسابقة الشباب من مختلف التخصصات، وخاصة طلاب وخريجي كليات العلوم والهندسة والزراعة، لتقديم أفكار لمشاريع تركز على إدارة المخلفات الصلبة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وسيتم تقييم المشاريع بناءً على عدة معايير، منها:

الابتكار: تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لحل المشكلات البيئية.

الجدوى: إمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

الاستدامة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون: العمل الجماعي بين أفراد الفريق.
 

جوائز قيمة للفائزين

سيتم اختيار ثلاث فرق فائزة، وستحصل على فرصة للتواصل مع خبراء في مجال البيئة وتلقي تدريب مكثف لبناء قدراتهم.

للمشاركة في المسابقة، يجب على المتقدمين:

أن يكونوا من سكان محافظتي قنا أو أسيوط.

أن يكون عمرهم بين 18 و25 عامًا.

أن يكون لديهم فريق عمل يتكون من 2 إلى 5 أفراد.

تقديم فكرة لمشروع في مرحلة مبكرة.

آخر موعد للتسجيل هو 30 سبتمبر 2024.

للتسجيل والاطلاع على التفاصيل، يرجى زيارة الرابط: 

https://www.facebook.com/egyptnswmp

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