مسؤول عسكري إسرائيلي: ليست لدينا خطط لشن عملية برية بلبنان
نقلت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير لها اليوم الإثنين، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله:إسرائيل تركز على العمليات الجوية، وليست لديها خطط فورية لعملية برية.
جيش الاحتلال يركز على الهجمات الجوية على لبنان
وقال المسؤول الإسرائيلي في حديثه لوكالة أسوشيتد برس:" إن الضربات تهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على شن مزيد من الضربات على إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة في جنوب لبنان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان
وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان.
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