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خارج الحدود

إسرائيل تنقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض

مستشفى رامبام، فيتو
مستشفى رامبام، فيتو

غزة الآن ، نقل مستشفى رامبام في  حيفا، الذي يعد من أكبر المراكز الصحية في إسرائيل، مئات المرضى إلى غرف تحت الأرض، بعد الهجمات المكثفة التي شنها حزب الله اللبناني.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد بدأ نقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض، أمس الأحد، وفق خطة مرتبة مسبقًا.

ويعد مستشفى "رامبام" أكبر مستشفى تحت الأرض في العالم، إذ يحتوي على ألفي سرير تحت الأرض، علما أنه أكبر مركز صحي في شمال إسرائيل.

وقال مدير المستشفى مايكل هالبيرثال، إن المركز به 1200 سرير و800 سرير في طابقين تحت الأرض، إضافة إلى 200 سرير في "مناطق محصنة" فوق الأرض.

وخضع المستشفى لتوسيعات كبيرة في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت حيفا في مرمى هجمات حزب الله اللبناني، أمس الأحد، حيث أطلق عشرات الصواريخ على مناطق أوسع وأعمق شمالي إسرائيل، سقط بعضها قرب المدينة.

ودفعت صفارات الإنذار في أنحاء شمال إسرائيل مئات الآلاف إلى الفرار نحو الملاجئ تحت الأرض.

وفي المقابل، شنت إسرائيل مئات الضربات على لبنان، وبدا أن الجانبين يتجهان نحو حرب شاملة بعد نحو عام من تصاعد التوترات وتبادل الهجمات.

وجاءت هجمات حزب الله المكثفة ردًّا على الضربات الإسرائيلية في لبنان، التي أسفرت عن مقتل العشرات بما في ذلك إبراهيم عقيل القيادي البارز في حزب الله، والهجوم غير المسبوق الذي استهدف أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالحزب.

 

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