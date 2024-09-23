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رياضة

كرة اليد، كارلوس باستور يبحث عن الوجوه الجديدة في مباريات الدوري

كارلوس باستور المدير
كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يحرص الإسباني كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، على حضور مباريات دوري المحترفين التي انطلقت خلال الساعات الماضية، من أجل البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن كارلوس باستور يحاول البحث عن وجوة جديدة صغيرة في السن من أجل تدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم يناير المقبل.

تأجيل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وعلى جانب آخر، كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من يوم 27 سبتمبر الجارى، عن تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر، بسبب السوبر الأفريقى لكرة القدم المحدد له التاسعة مساءا يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقى الأهلى مع جامعة سيدنى والزمالك مع بطل البرازيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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