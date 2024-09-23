كرة اليد، السوبر الإفريقي يؤجل حفل افتتاح كأس العالم للأندية 24 ساعة

كرة اليد، كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من يوم 27 سبتمبر الجارى، عن تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر، بسبب السوبر الأفريقى لكرة القدم المحدد له التاسعة مساءا يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقى الأهلى مع جامعة سيدنى والزمالك مع بطل البرازيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.