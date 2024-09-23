كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبطل البرازيل في افتتاح مونديال الأندية

كرة اليد، يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية في افتتاح البطولة أمام فريق تاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي يوم الجمعة المقبل وتنطلق في الـ9 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.