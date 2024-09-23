ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
ضبط المتهمون بحوزتهم 3 قطع حجرية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية").
وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم وإعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية، وأضاف الطرف الثانى بإعتزامهم النصب والإحتيال على الطرف الأول.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.