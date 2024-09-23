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حوادث

ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل

ضبط قطع أثرية مقلدة
ضبط قطع أثرية مقلدة , فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.

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وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

ضبط المتهمون بحوزتهم 3 قطع حجرية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم  3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

 وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم وإعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية، وأضاف الطرف الثانى بإعتزامهم النصب والإحتيال على الطرف الأول. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

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