دنيا سمير غانم تعود لدراما رمضان 2025 بهذا العمل
تعاقدت الفنان دنيا سمير غانم لخوض مسلسلات رمضان 2025، مع المنتج محمد السبكي منذ أيام قليلة، وتم الاستقرار على اسم “عايشة الدور ” ليكون اسم مسلسلها الجديد.
وخلال العمل تعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، وبنت الذوات، وهذه الخطوط العريضة لعمها، حيث تظهر في ثوب بنت ذوات تتعرض للعديد من المواقف التي تظهرها بشكل كوميدي.
ومسلسل عايشة الدور من ليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وجار حاليًا ترشيح الفنانين المقرر ان يظهرون معها ف العمل.
وفي نفس السياق تعود دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جرئ وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير.
فيلم دودي الغلابة
العمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وسيتم عرضه فى سبتمبر 2024.
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