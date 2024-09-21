تغيير اسم مسلسل حسن الرداد وإيمى سمير غانم لـ"هو ولا هي"

قرر صناع مسلسل “حق آدم” الذى يقوم ببطولته كل من النجمين حسن الرداد وإيمى سمير غانم تغيير اسم العمل ليصبح “هو ولا هي”، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم ترشيح الفنان بيومى فؤاد ليشارك في أحداث العمل الذى يكتبه الكاتب والسيناريست أحمد سعد، ومن إنتاج محمد السبكي، وسيتكون العمل من 15 حلقة فقط، سيتم عرضه في النصف الأخير من شهر رمضان.

وتعود إيمي سمير غانم، من خلال مسلسل "هو ولا هي" للمشاركة مرة أخرى في الدراما، بعد فترة غياب طويلة، حيث كان آخر عمل درامي لها عام 2019، بعنوان "سوبر ميرو"، الذي كانت تدور أحداثه حول مسئولة سوشيال ميديا.