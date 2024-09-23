مسئولو تعليم الإسكندرية يواصلون متابعة اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد

واصلت قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، متابعة اليوم الثانى للعام الدراسي الجديد ببعض مدارس إدارة الجمرك التعليمية وسط المحافظة وذلك من خلال مشاركة الطلاب والطالبات الطابور الصباحى والالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية برئاسة الدكتور عربي ابو زيد مدير المديرية.

وياتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

جولات تفقدية لتعليم الإسكندرية لمتابعة اليوم الثانى من انتظام الدراسة

وتابع مسئولى الإدارات التعليمية الالتزام والانضباط من الطلاب والطالبات بالتواجد بالطابور الصباحى وعدم الغياب وتفقد الفصول الدراسية والجداول المدرسية.

وكان الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية قام أمس بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مجمع الجمهورية الجديدة رسمي لغات شرق التعليمية، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة، وتفقد الفصول الدراسية.

تعليم الإسكندرية يتابع الالتزام والانضباط فى اليوم الثانى للدراسة

وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري، كما قام بمتابعة مدرسة إخناتون الابتدائية ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات

وشدد على ضرورة انضباط الطلاب وعدم الغياب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، والتقى بنخبة من أولياء الأمور ووجّه لهم رسالة طمأنة مؤكدًا ضرورة حضور الطلاب لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.