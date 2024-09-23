الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

حددت وزارة الداخلية ، موعد عزاء والدة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساء اليوم الإثنين، بقاعة السلام فى مسجد المشير بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عددا من الشخصيات العامة.

كما ينظم عزاء السيدات فى قاعة الفتح.

وتوفيت والدة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعد أزمة صحية مؤخرًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.