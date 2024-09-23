هنا نصلى معًا، انطلاق الدورة العاشرة لملتقى الأديان مع ختام مهرجان سماع الدولي

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلى معًا"، الذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي، الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 الساعة الثامنة والنصف مساءً، تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والًاثار متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

ملتقى الأديان

ويقول الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى “مشروع ملتقى الأديان يتميز بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان” حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على لحظة التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى.

وأضاف أن الحلم أصبح واقعا ملموسا فقد بدأ منذ تأسيسي لفرقة رسالة سلام مرورا بمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية وصولا إلى ملتقى الأديان وكانت الدورات الأولى والثانية والثالثة في سانت كاترين، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بمجمع الأديان بمصر القديمة وصولا إلى العاشرة بمسرح السور الشمالي.

يكرم المهرجان الفنانة الكبيرة فيوليتا بارا " تشيلي" وهي كاتبة أغاني وملحنة ومغنية وفولكورية وعالمة موسيقى" اثنوغرافية"، والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي"ايطاليا"، والشاعر الزاهد والمتصوف الحاج اسعيذ جرابي "الجزائر"، والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، والشاعر والمفكر الكبير حسام نصار وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية سابقا، بالإضافة لتكريم خاص للفنان أسامة جميل نظرا لعطائه واخلاصه في العمل كمساعد في المهرجان.