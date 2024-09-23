رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب في فعاليات الأنشطة الرياضية (صور)

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مبادرة "100 يوم رياضة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، حيث نفذت الجامعة مهرجان للأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك على أرض ملاعب المدن الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عبد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر والدكتور ممدوح السيد والدكتور شعبان حلمي، والدكتور محمد كمال وكلاء كلية التربية الرياضية، ونخبة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يوجه دائمًا بتنفيذ مبادرات تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة وجعلها جزءًا من نمط حياة الطلاب خلال اليوم الجامعي، موجهًا التحية لأبنائه وبناته الطلاب، ومشيدًا بمشاركتهم بمختلف الأنشطة الطلابية، ضمن مبادرة ١٠٠ يوم رياضة، والتي تهدف للارتقاء بالرياضة بشكل مستمر؛ وتحسين الصحة البدنية للشباب.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، الي جانب رعايتها الدائمة والمستمرة لأبنائها الطلاب المتميزين، بما يضمن تنمية مواهبهم في كافة المجالات وصقل شخصياتهم على النحو الأمثل لتخريج شباب واعدو متميز في مختلف المجالات، قادر على الإبداع والإبتكار والمشاركة المتميزة والمشرفة في كافة المسابقات والمحافل المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور مؤمن عبد العزيز أن فعاليات المهرجان الرياضي تضمنت مجموعة من الأنشطة الرياضية للطلاب والطالبات في مختلف الألعاب الرياضية منها كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، وتنس الطاولة، والجودو.

٨٠٠ طالب وطالبة من طلاب الجامعة، كما تم خلال فعاليات المهرجان تقديم عروض للجمباز

وأضاف الدكتور ممدوح السيد انه شارك في المهرجان أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة من طلاب الجامعة، كما تم خلال فعاليات المهرجان تقديم عروض للجمباز والكاراتيه والمصارعة الرومانية من طلاب كلية التربية الرياضية، الي جانب فقرات فنون شعبية.

جدير بالذكر ان رئيس الجامعة حرص علي مشاركة أبنائه وبناته الطلاب كافة الأنشطة الرياضية التي تم تنفيذها، كما شاركهم أيضًا في مباراه لكرة القدم بمشاركة نواب الجامعة وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وفريق كلية التربية الرياضية، وشهدت المباراة أجواء حماسية وروح رياضية بين الفريقين وقام بتحكيم المباراه الحكم حمادة القلاوي.