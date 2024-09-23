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شواطئ الإسكندرية خالية من الزوار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 خلت شواطئ الإسكندرية، اليوم الاثنين من المواطنين وزوار المحافظة، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد فى كافة مدارس الجمهورية، وسط هدوء نسبي للأمواج فى القطاعين الشرقي والغربي وطقس حار وارتفاع لدرجات الحرارة بالمحافظة.

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشواطئ في الإسكندرية.

 وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ المحافظة رفعت  الرايات الصفراء بالقطاع الغربي والشرقي وذلك مع اتباع التعليمات  مع فريق الإنقاذ. 

ونبهت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الإكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يحدث حالات غرق. 

وفى سياق متصل،  حرص أهالى المحافظة على تناول المياه المثلجة والمشروبات المتنوعة للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة ومواجهة الطقس الحار في الميادين والشوارع العامة. 

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