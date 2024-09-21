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وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات في سوهاج (صور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة

العام الدراسي الجديد، تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، انتظام الدراسة في مدرسة الإعدادية بنات الحديثة بمحافظة سوهاج، والتأكد من استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب.

 

وطالب أولياءامور المدرسة بإنشاء جناح فى المدرسة للتخفيف الكثافة داخل الفصول زيادة عدد المعلمين لسداد العجز فى المدرسة

 

كان فى استقبال الوزير الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وجارى تفقد 10 مدارس فى مدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج،

وزير التربية والتعليم فى أول يوم دراسى يتفقد 10 مدارس 

 

 

 

 

ويتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية حديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية  

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