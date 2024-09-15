الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

50 بالونا محملة بالقمامة، هدية جديدة من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية

بالونات قمامة، فيتو
بالونات قمامة، فيتو

أعلنت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية، أطلقت حوالي 50 بالونا محملة بالقمامة على كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

كوريا الشمالية ترسل 50 بالونا محملة بالقمامة إلى جارتها الجنوبية 

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لبالونات مماثلة باتجاه الجنوب في يوم 11 سبتمبر، بحسب وكالة "يونهاب".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم التأكد من أن حوالي 10 بالونات سقطت في الجزء الشمالي من إقليم جيونججي، وسيئول، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية. ولم يتم العثور على أي مواد خطرة.

ومنذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة 19 مرة، في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها ناشطون في الجنوب إلى الشمال.

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الأركان المشتركة الكورية الجنوبية كوريا الجنوبية بيونغ يانغ

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