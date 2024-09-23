جيش الاحتلال يقتحم مدرسة بالضفة الغربية ويحتجز طلابا ومعلمين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدرسة بمدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة واحتجز طلبة ومعلمين بالمدرسة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالضفة الغربية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ قوات الاحتلال وهي تعتقل بعض المعلمين وأعضاء بهيئة التدريس بمدرسة حارس.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية موسعة في الضفة الغربية، واعتقل المئات من المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت المنظمات الدولية من خطورة الوضع في الضفة الغربية، محذرة من تصعيد كبير هناك بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين.