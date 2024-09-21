السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

اشتباكات بين المقاومة
اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم السبت، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية.

حصيلة ضحايا العدوان على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، استشهاد 716 شخصا وإصابة 5750 آخرين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين الشهداء 160 طفلا و10 نساء و9 مسنين.

مستويات عنف غير مسبوقة بالضفة الغربية

 وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأونروا، إلى أن الضفة الغربية تشهد مستويات غير مسبوقة من العنف، مما يعرض المجتمع المحلي للخطر.

كما أكدت الأونروا حول الوضع الميداني، أن "البنية التحتية المدنية تعرضت للتدمير، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، وأصبحت المجتمعات المحلية تعاني من صعوبة الحصول على الإمدادات الأساسية".

وتابعت الأونروا: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها المقدمة للاجئين بسبب المخاطر غير المقبولة التي يتعرض لها موظفوها والمستفيدون أثناء هذه العمليات".

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