سر تأخر برشلونة في إصدار بيان حول إصابة تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر نادي برشلونة، في إصدار بيان طبي بشأن حالة الحارس الألماني تير شتيجن، الذي أصيب خلال مواجهة فياريال، أمس الأحد، في الجولة السادسة من الليجا.

وأصيب تير شتيجن في الركبة خلال مباراة فياريال، بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته.

وخرج الحارس الألماني، على نقالة، واضعا يديه على وجهه، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

إجراء تير شتيجن لفحوصات طبية

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإنه رغم إجراء تير شتيجن لفحوصات طبية في مدينة فياريال، والتي كشفت عن طبيعة الإصابة، قرر برشلونة تأخير إصدار بيان رسمي بشأن الحالة.

ويفضل البارسا، عدم التسرع في البيان الطبي، رغم التأكد من وجود تمزق في الوتر الرضفي، حتى يعود شتيجن إلى برشلونة، ويخضع هناك لفحوصات طبية جديدة.

وفي سياق آخر، كتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع فيس بوك "بعد التأكد من تعرض تير شتيجن لإصابة خطيرة وغيابه لأشهر عديدة، يدرس برشلونة، التعاقد مع حارس جديد".