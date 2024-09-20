تير شتيجن: هزيمة موناكو مؤلمة

عبر الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن أسفه للتصرف الذي أدى إلى طرد زميله إريك جارسيا في مباراة فريقه أمام موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لم نفهم بعضنا البعض جيدًا في هذا الموقف، أشعر بالأسف تجاه إريك، لأن ذلك يؤلمه، ولعبنا 80 دقيقة بلاعب أقل. لم نفهم بعضنا البعض، حدث شيء لا ينبغي أن يحدث لأي شخص”.

وأضاف:” “هذه أشياء تتعلق بكرة القدم. الهزيمة مؤلمة، لأننا أظهرنا وجوهنا بعشرة لاعبين وحاولنا الحصول على نقطة.. لقد أظهرنا شجاعتنا، وجاء الهدف الثاني في لحظة غير مستحقة. في النهاية، لديك شعور سيء بعدم تسجيل أي نقاط”.

من جانبه أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، أن طرد إيريك جارسيا مدافع فريقه غير مسار مباراة موناكو الفرنسي، لافتًا إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين.

وتعرض إيريك جارسيا لطرد في الدقائق الأولى من المباراة أمام موناكو.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تغيرت المباراة بعد البطاقة الحمراء بعد 10 دقائق، مما دفعنا إلى تغيير فكرتنا وخططنا، حاولنا في كل الأوقات، ودافعنا بشغف لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء رأيت العديد من الجوانب الإيجابية في المباراة".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن في النهاية، استعانوا بلاعبين ذو سرعة واستحقوا الفوز، لم نلعب على أعلى مستوى أو بالطريقة التي أردناها، علينا أن نقبل ذلك، أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون الآخرون، سنكون أقوى".

وخسر برشلونة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.