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رياضة

انتهاء موسم تير شتيجن مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

تير شتيجن حارس برشلونة
تير شتيجن حارس برشلونة

الدوري الإسباني، تعرض الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، لإصابة قوية خلال مواجهة فياريال، أمس الأحد، في الجولة السادسة من عمر الليجا.

فحوصات أولية في المستشفي 

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد أجرى تير شتيجن، فحوصات أولية في المستشفى، خلال الساعات الأولى اليوم الإثنين.

وكشفت النتائج عن إصابة تير شتيجن بتمزق في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، ومن المتوقع أن يغيب لمدة لن تقل عن 8 أشهر، مما يعني أنه لن يتمكن من اللعب حتى نهاية الموسم الجاري.


وغادر تير شتيجن، المستشفى، عقب إجراء الفحوصات الطبية، على كرسي متحرك.

وأصيب تير شتيجن في الركبة خلال مباراة فياريال، بعد ارتقاء للإمساك بالكرة؛ حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته.

وخرج الحارس الألماني، على نقالة، واضعا يديه على وجهه، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

وفاز فريق برشلونة على نظيره فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

 

سجل خماسية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 و35، وبابلو توري في الدقيق 58 ورافينيا  في الدقيقة 74 و83 فيما سجل هدف فياريال ايوزي بيريز في الدقيقة 38.

 

بهذه النتيجة يحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 18 نقطة وهي العلامة الكاملة، فيما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

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