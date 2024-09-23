أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب استمرار المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل

قال الدكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية: إن ضربات الاحتلال التي وجهها إلى حزب الله لم تمنع الأخير من توجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني.

تقييم رد حزب الله على الاستهداف الإسرائيلي

وأوضح سويلم أن حزب الله رد خلال الأيام الماضية على الضربات الإسرائيلية بأكثر من 340 صاروخًا، وعشرات المُسيرات من كل الأنواع، وذلك رغم الضربة الأمنية والاستخبارية التي تعرض لها باستهداف نحو 5000 مقاتل وقائد وناشط خلال تفجيرات البيجر وما تلاها ممن ما يعرف بالحروب السيبرانية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل فشلت في منع حزب الله من توجيه ضربات موجعة لعشرات الأهداف العسكرية للاحتلال، حيث استهدف غرف العمليات في كامل منطقة الشمال وقواعد جوية ومصانع عسكرية، وعشرات الثكنات والمعسكرات والمراكز.

خطورة المشروع الصهيوني على حزب الله

واختتم: حزب الله انخرط في هذه الحرب من موقع إدراكه التام ورؤيته للمشروع الصهيوني، والخطر الذي يمثّله هذا المشروع على الحزب، في الحرب على قطاع غزة ليست سوى مرحلة أولى لآخرى تستهدف تصفية حزب الله وتحجيم دوره إلى أقصى الحدود.